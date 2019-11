Botte a dipendenti abusivi, tre a giudizio a Cervinia

Su richiesta del pm Luca Ceccanti, il gup Davide Paladino ha rinviato a giudizio Cristina Angotzi, di 45 anni, residente a Valtournenche, all'epoca proprietaria del ristorante Les Skieurs d'Antan, Monica Angotzi (42) di Torino e Franco Musso (57) di Torino nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta 'spedizione punitiva' ai danni di due dipendenti (in nero), 'colpevoli' di una segnalazione all'Ispettorato del lavoro.

Per tutti l'accusa è di violazione di domicilio aggravata dalla violenza alla persona e di lesioni personali. Per Cristina Angotzi si aggiunge la violenza privata. I fatti ad aprile a Cervinia. In base alle indagini le vittime, avendo lavorato per mesi senza contratto e senza ricevere il compenso pattuito, si erano rivolte all'Ispettorato, i cui carabinieri si erano poi presentati nel locale sulle piste da sci. L'imprenditrice aveva quindi chiesto aiuto alla cugina Monica Angotzi e al suo convivente Franco Musso per organizzare con loro una violenta aggressione nell'abitazione dei due camerieri.