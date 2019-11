Saint-Marcel: Residenti delle frazioni addobberanno il paese per le Feste di Natale

L'unico 'obbligo' scritto è quello di essere residenti nel paese; quello virtuale è di amarlo. E' questo il requisito principale per partecipare alla terza edizione del concorso 'Saint-Marcel e la tradizione del Natale', organizzato dall'Amministrazione del comune dell'envers in collaborazione con la Biblioteca municipale.

Il concorso è aperto agli abitanti di tutte le frazioni del paese e ha la finalità di abbellire gli spazi pubblici del comprensorio durante le festività natalizie: dall’8 dicembre 2019 alla giorno della Festa patronale, l'8 gennaio 2020. Per partecipare, la frazione o le frazioni associate dovranno preliminarmente compilare il modulo di istruzione e il modulo per la regolamentazione delle luminarie, da consegnarsi in Biblioteca o all’Ufficio protocollo del Comune entro il 20 novembre 2019. Regolamento e modulo sono scaricabili dal sito www.comune.saintmarcel.ao.it.

"La decisione di affidare alla fantasia e alla volontà dei cittadini l’abbellimento del nostro Comune - dice il sindaco, Enrica Zublena - ha lo scopo di favorire l’incremento del senso di comunità. A tre anni di distanza, siamo molto soddisfatti dei risultati, andati al di là delle nostre aspettative e dunque non solo ringraziamo la popolazione per suo impegno ma ci attendiamo di essere ulteriormente stupiti dalla creatività che ci sarà proposta per il Natale 2019".