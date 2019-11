Nus: Cittadini protagonisti delle scelte urbanistiche comunali

Un confronto "aperto e costruttivo" su una variante sostanziale al Piano regolatore generale che comporterà significativi cambiamenti urbanistici. Lo chiede ai suoi compaesani il sindaco di Nus, Camillo Rosset, che per condividere con loro i contenuti della variante - ad oggi ancora top secret - ed eventualmente modificarli sulla base di istanze, suggerimenti e critiche, ha organizzato tre incontri serali ai quali parteciperanno anche gli assessori municipali. Gli appuntamenti si svolgeranno giovedì 21 novembre, alle ore 20 30 nel salone parrocchiale di Lignan, per gli abitanti di Saint-Barthélemy; giovedì 28 novembre, alle ore 20.30 nella sala consiliare di Nus, per gli abitanti del Capoluogo; giovedì 5 dicembre, alle ore 20,30 nella sede del Consorzio Rivo Val a Messigné, per gli abitanti delle frazioni.

“Spero che gli abitanti di Nus accolgano il nostro invito - commenta il sindaco Rosset - perché il Piano regolatore è uno strumento urbanistico molto importante per un Comune ed è proprio in questa fase che tutte le istanze possono essere ascoltate ed eventualmente recepite, prima ancora che con le eventuali osservazioni durante le fasi di approvazione”.