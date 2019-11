COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Mouv e Lega rivogliono l'isola felice

Proseguono gli incontri sul territorio del ciclo “Rivogliamo l’isola felice. Come rilanciare la Valle d’Aosta” dei gruppi consiliari Lega Vallée d’Aoste, Mouv’ e gruppo misto.

In una situazione di stagnazione economica e di depressione dei consumi, come quella in cui si trova in questo da anni la nostra Regione, viene naturale chiedersi che cosa sia necessario fare per ridare slancio e far tornare la Valle d’Aosta a livelli economici accettabili. La risposta a questa domanda, nella proposta di DEFR, il documento di economia e finanza regionale per il triennio 2020-2022, elaborata dall’attuale maggioranza regionale non c’è.

I gruppi consiliari Lega Vallée d’Aoste, Mouv’ e gruppo misto, nei loro incontri, racconteranno ai valdostani le loro idee, semplici ma di buon senso, per rilanciare lo sviluppo nella nostra Regione.

Qui di seguito il calendario dei prossimi incontri:

- venerdì 15 novembre alle 20.45 a Valpelline, salone polivalente di località La Forge;

- domenica 17 novembre alle 20.30 a Courmayeur, caffè Relais de l’Ange;

martedì 19 novembre alle 20.45 a Verrès, salone Le Murasse.