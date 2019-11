Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Gressan.

Per consentire i lavori di posa di tubazione per l’allacciamento alla rete del gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la s.r. 20 di Gressan, nel Comune di Charvensod, in Località Pont Suaz (dal km 0+910 al km 0+970), da oggi fino a venerdì 15 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00.