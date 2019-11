I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali la nuova crisi nella maggioranza sullo scudo penale per ArcelorMittal. In evidenza lanche Venezia isolata dall'acqua alta e lo scontro politico sulla manovra



Il Corriere della Sera - Conte-Di Maio: il duello sull'Ilva agita il governo. Maltempo, allarme a Venezia, acqua alta e fango nelle città d'arte. Intesa in Spagna, i socialisti con Podemos

La Stampa – Ex Ilva, i ribelli 5S contro Conte, Di Maio minaccia il voto per sedare la rivolta. Venezia nella morsa dell'acqua alta, isolata piazza San Marco. Valle d'Aosta, bilancio ossigeno per le casse regionali

La Repubblica - Ex Ilva, Conte e M5S allo scontro sullo scudo penale, Di Maio è con il premier. Maltempo, l'acqua alta spaventa e isola Venezia

Il Sole 24Ore – Conte sotto attacco nel M5S che non vuole lo scudo penale per Mittal. Partite Iva, corsa alla flat tax ma per la stretta in arrivo è rischio flop

Il Fatto Quotidiano - Ex Ilva, 'riqualificare può costare 1,6 miliardi'. L'Italia può ottenerli dal Piano Ue per l'innovazione da 100 miliardi?

Gazzettamatin.it -Courmayeur, Val Ferret, viabilità garantita per l'inverno.

Aostasera.it - Casino, chiuso l'iter dello strumento finanziario partecipativ

Aostaoggi.it - L'Alveare festeggia il suo primo compleanno con un Alvericena ad Aosta

Aostanews24.it - Le Filmeur di Daniele Mantione al Filmaker Festival

BobineTV - Linee guida per l'alimentazione d'infanzia