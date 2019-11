Le imprese di Confindustria aprono le porte agli studenti

Appuntamento per il 15 novembre con il PMI DAY, la Giornata nazionale promossa da Piccola Industria che apre a studenti e insegnanti le piccole e medie imprese di Confindustria per visite aziendali ed incontri che anche quest’anno, dato l’alto numero di adesioni, si svolgerà in più giornate.

Grande successo per questa decima edizione valdostana che vede coinvolte 27 imprese ed oltre 1150 ragazzi rappresentanti 13 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.

La AVDA S.p.A. di Saint-Christophe ospiterà 110 studenti provenienti dall’Istituzione scolastica e tecnica Manzetti di Aosta, dal ITPR C. Gex di Aosta e dalla Fondazione per la formazione turistica di Châtillon.

Il CCS Centro Colture Sperimentali di Quart riceverà 22 studenti del Liceo E. Bérard di Aosta. La Chenevier S.p.A di Charvensod illustrerà la propria attività a 10 studenti dell’Istituzione scolastica e tecnica Manzetti di Aosta.

Lo Studio Copaco – Architettura e Ingegneria S.r.l. di Aosta, aprirà le porte a 45 studenti del Liceo E. Bérard di Aosta e dell’istituzione scolastica E. Martine di Aosta. La Deval S.p.A. di Aosta, aprirà le porte a 70 studenti del Liceo Bérard, dell’Istituto Manzetti e del Liceo M. Adelaide di Aosta.

La Engineering D.HUB S.p.A. di Pont-Saint-Martin ospiterà 26 studenti dell’Istituzione scolastica di primo grado Mont Rose A di Pont-Saint-Martin. La Heineken S.p.A., sempre nel mese di novembre, ha accolto 72 studenti dell’ISILTP di Verrès, del Liceo E. Bérard e dell’ITPR C. Gex di Aosta.

La Honestamp S.r.l., accoglierà 70 studenti dell’ISILTP di Verrès, dell’Istituzione scolastica di primo grado Mont Rose A di Pont-Saint-Martin e dell’Istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès.

La Valdôtaine S.r.l. di Saint-Marcel ospiterà 26 studenti dell’ISILTP di Verrès. La Logic Sistemi S.r.l. di Aosta, illustrerà la propria attività ad una cinquantina di studenti del dell’Istituzione scolastica Martinet di Aosta.

La Podium Engineering S.r.l. di Pont-Saint-Martin accoglierà 45 studenti dell’ISILTP di Verrès e dell’Istituzione scolastica Mont Rose A di Pont-Saint-Martin.

La RAI S.p.A. di Aosta, ospiterà 82 studenti dell’ISILTP di Verrès e delle Istituzioni scolastiche di primo grado E. Martinet e Saint Roch di Aosta. Il Salumificio Maison Bertolin, di Arnad, riceverà 72 studenti provenienti dall’ISILTP di Verrès e dall’Istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès.

La Shiloh Industries Italia di Verrès, ospiterà 80 studenti dell’ISILTP di Verrès e dell’Istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès.

La St. Roch S.r.l. di Quart aprirà la porte a 60 studenti dell’Istituzione scolastica di primo grado St. Roch di Aosta e dell’ISILTP di Verrès

La STMicroelectronics S.p.A. di Aosta aprirà le porte a 70 studenti dell’ISILTP di Verrès, del Liceo E. Bérard e dell’Istituto Manzetti di Aosta.

La Tecnomec S.r.l. di Arnad, ospiterà 20 studenti provenienti dell’Istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès.

La Thermoplay S.p.A., di Pont-Saint-Martin, ospiterà 75 alunni dell’Istituzione scolastica Mont Rose A di Pont-Saint-Martin e dell’Istituto Don Bosco di Châtillon.

La VI.M S.r.l. di Saint-Marcel ospiterà 20 studenti de l’Institut Agricole Régional di Aosta. In occasione del decennale del PMI DAY anche Confindustria Valle d’Aosta ospiterà una ventina di studenti del Liceo E. Bérard di Aosta che vogliono scoprire quali sono le imprese presenti sul territorio, conoscere cosa vuol dire essere imprenditori e cosa vuole dire fare impresa.

Anche la Pépinière d’Entreprise di Aosta, incubatore di impresa, centri di innovazione e luoghi di collaborazione internazionale, accoglierà oltre 45 studenti dell’Istituzione scolastica St. Roch di Aosta per condurti in una visita guidata tra innovazione e tecnologia con le start up insediate.

Un’ulteriore novità di questa edizione è che il PMI DAY sbarcherà anche in Portogallo, Spagna e Tunisia. Questa impronta internazionale è resa ancora più forte con il patrocinio che il Maeci, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha voluto concedere.

I giovani studenti ed i loro insegnanti potranno conoscere da vicino l’attività delle imprese valdostane, l’impegno degli imprenditori e delle persone che vi lavorano e vedere cosa significa fare impresa e come insieme contribuiscano a determinare la crescita del Paese.

Si tratta di un’occasione unica per conoscere e vedere da vicino quali sono i processi produttivi ed ascoltare le testimonianze di chi, ogni giorno, opera all’interno dell’azienda. Sarà interessante, per i partecipanti, ascoltare la storia delle aziende che hanno caratterizzato la vita industriale della Valle d’Aosta e che, ancora oggi, sono protagoniste della sua economia.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, Edy Incoletti, ha dichiarato “Ringrazio tutte le imprese e le scuole che hanno aderito a questa importante iniziativa che quest’anno è giunta alla sua decima edizione, un traguardo importante per il Comitato della Piccola e Media Industria. Un’edizione celebrativa nel corso della quale gli studenti avranno modo di confrontarsi con il proprio futuro di lavoratori e di capire come le nostre imprese contribuiscono a creare benessere e progresso per la nostra Regione”.

