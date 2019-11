Fénis: In Consiglio comunale il recupero di vecchi sentieri. A Quart si decide del parcheggio a Berthod

La designazione dei membri della commissione incaricata di predisporre la convenzione con i Comuni di Chambave e Saint-Marcel per la realizzazione dei lavori di recupero e riutilizzo della senteristica di vecchi Ru, da adibire a percorso pedonali e di e-bike è all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Fénis, convocato dal sindaco Mattia Nicolettaper le 16.30 di giovedì 14 novembre con cinque punti all’ordine del giorno.

L’Assemblea sarà anche chiamata ad esprimersi sul Regolamento comunale per l’utilizzo dell’area sosta camper e quello per l’utilizzo del Bike park in località Les Crêtes.

Il Consiglio comunale di Quart è invece convocato dal sindaco Eugenio Acheron (foto) per le 20 di venerdì 15 novembre, con sedici punti all’ordine del giorno. All’esame di dell’Assemblea tre interrogazioni del Gruppo civico Quart sull’incremento dei costi del servizio di gestione rifiuti, sull’adesione ai Centri estivi per ragazzi e camion scarrabili per la raccolta degli sfalci.

La minoranza ha anche presentato tre in- terpellanze: sulla me- tanizzazione del territorio, il posizionamento di bidoni per la raccolta differenziata nel Cimitero comunale e sul posizionamento e individuazione di defibrillatori. Il Consiglio dovrà poi valutare la concessione in uso gratuito del Campo sportivo. All’attenzione dell’assemblea lo studio di fattibilità i lavori di costruzione del nuovo parcheggio in località Berthod. Sarò messo in votazione l’aggiornamento del Piano di Protezione civile.