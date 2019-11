Omaggio a Michelangelo Buffa dal Filmmaker Festival di Milano

'Le Filmeur' di Daniele Mantione, realizzato con il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste, sarà presentato al Filmmaker Festival di Milano domenica 17 novembre alle 15,30 all’Arcobaleno Film Center.

Le Filmeur è inserito nella sezione Filmmaker Moderns all'interno di un omaggio che il Festival dedica a Michelangelo Buffa, composto dal film di Daniele Mantione e da due opere dal titolo Michelangelo Buffa e Ilaria Pezone: un incontro #1 e #2 composte da antologie di opere di Michelangelo Buffa curate da Ilaria Pezone e che saranno presentate sabato 16 novembre alle 15 e alle 21

Amante del cinema a 360°, il valdostano Michelangelo Buffa, conoscitore sopraffino, regista, autore di alcune opere torrenziali di amore sul cinema, un'assoluta libertà e un totale rifiuto delle convenzioni. Una figura fondamentale del panorama culturale valdostano e un riferimento per l'audiovisivo.

Il film è un viaggio su più dimensioni. Fisico alla scoperta di posti nuovi, luoghi dove Buffa imperterrito, con la naturalezza e la gioia di un bambino porta il suo entusiasmo e l'amore per il cinema in giro per il nord d'Italia. Luoghi vecchi, che ripercorre con un po' di nostalgia, dove il suo cinema nasce e come un fiume in piena si gonfia e inizia a straripare nelle teste dei suoi attori/spettatori.

Allo stesso tempo un viaggio, la cui destinazione non è mai ben definita, all'interno del suo cinema, della sua testa dove risiedono tutte le opere che ha realizzato, tutte quelle che ancora deve realizzare e tutto ciò che mai realizzerà “fisicamente” e che però come film già compiuti scorrono nitidamente nella sua immaginazione. Assieme a lui il regista Daniele Mantione compie questo viaggio alla scoperta del mondo di Michelangelo Buffa, “Le Filmeur”..