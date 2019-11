Furgone contro auto, ferita una donna

E' ricoverata all'ospedale Parini di Aosta una 62enne aostana rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedi 11 novembre sulla statale 26 ad Aosta, all'altezza dell'hotel Joly al quartiere Dora.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, alla guida della sua auto si è scontrata con un furgone, riportando traumi e contusioni. Le sue condizioni cliniche non sono giudicate gravi dai medici. Sul posto oltre a 118 e Forze dell'ordine anche i Vigili del fuoco per la bonifica della sede stradale; il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti.