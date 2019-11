Carambola di auto sulla statale 26 a Chambave

Cinque auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 8 sulla strada statale 26, per un incidente in cui sono rimaste coinvolte a Chambave. Una vettura è uscita di strada finendo nel fossato a margine della corsia, le altre sono rimaste in strada bloccando di fatto le corsie da e verso Aosta. Due i feriti soccorsi dal 118, le cui condizioni cliniche non desterebbero preoccupazione.

Lo scontro sul rettilineo verso la rotonda per Fenis, sul posto 118, carabinieri e Vigili del fuoco per lo sgombero e la messa in sicurezza del tratto stradale.