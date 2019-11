Ambulatori medicina legale all'Amérique di Quart a prova di disabilità motoria

Che fatica raggiungere gli ambulatori della struttura di Medicina legale della Usl VdA, per chi soffre di disabilità motoria o anche solo ha problemi di deambulazione. Indispensabili per visite fiscali, per i rinnovi patenti e per visite mediche volte a ottenere certificati, ambulatori e uffici di Medicina legalwe sono ubicati in località Amérique 7 L, a Quart.

Il problema è che non sono raggiungibili da alcun pullman o autobus e per gli utenti disabili senza vettura propria questo problema può essere risolto sono chiedendo un passaggio a un familiare o un amico, oppure servendosi di un taxi a costi almeno dieci volte maggiori del biglietto di un bus, che inoltre per anziani e disabili è gratuito. Arrivarci a piedi, agli ambulatori, è una gimcana che per chi ha difficoltà motorie può essere una vera tortura. La struttura è difficile da individuare anche per chi ha l'auto e le gambe ha la fortuna di poterle usar bene e gli stessi responsabili di Medicina Legale ne sono consapevoli, tanto che sul sito della Usl VdA è stato descritto minuziosamente il percorso per arrivarci. Si legge testualmente:

"Come raggiungere la S.C. Medicina Legale - Per chi proviene da Aosta:

All’ultimo semaforo sulla S.S. 26 prima di arrivare allo svincolo autostradale di Aosta Est svoltare a destra (riferimenti commerciali Motor America, Combipel, Caffè de l’Amerique) seguendo le indicazioni per il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL della Valle d’Aosta.

In fondo alla strada svoltare a sinistra e proseguire diritto fino a raggiungere un palazzo contrassegnato da una insegna commerciale (Universo Bimbo). Al numero civico 7/L vi è l’ingresso del Dipartimento di Prevenzione. Gli Uffici e l’Ambulatorio sono situati al piano primo.



Per chi proviene dall’Autostrada A5 (o dalla S.S. 26, Bassa Valle):

svoltare a sinistra al primo semaforo seguendo le indicazioni per il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL della Valle d’Aosta.

In fondo alla strada svoltare a sinistra e proseguire diritto fino a raggiungere un palazzo contrassegnato da una insegna commerciale (Universo Bimbo). Al numero civico 7/L vi è l’ingresso del Dipartimento di Prevenzione. Gli Uffici e l’Ambulatorio sono situati al piano primo".

Disabili, invalidi e persone con difficoltà di movimento chiedono l'istituzione di una navetta o le opportune modifiche al percorso degli autobus della zona per poter raggiungere ambulatori e uffici in modo agevole.