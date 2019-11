Accordo CNA VALLE D’AOSTA – Unogas Energia S.p.A.: Dal territorio per il territorio

L’accordo tra CNA Valle d’Aosta ed Unogas Energia S.p.A., azienda leader nel settore di fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, nasce dalla volontà comune di essere presenti attivamente sul territorio, quale partner delle imprese associate a CNA Valle d’Aosta, dei soci di CNA Pensionati e degli utenti privati che si rivolgono agli sportelli territoriali CNA del CAF e del Patronato EPASA ITACO.

I principali vantaggi offerti dall’accordo per le

imprese associate a CNA Valle d’Aosta sono:

Tariffe esclusive sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale

Servizi di Consulenza

Unogas offre agli associati la consulenza fiscale gratuita sulla corretta applicazione delle accise, oltre alla consulenza gratuita sui consumi energetici e le tariffe loro applicate dai fornitori attuali

Personal care ed ufficio dedicato

La struttura commerciale di Unogas mette a disposizione di ogni singolo associato un referente commerciale dedicato, anche grazie alla presenza del Unogas Point Aosta in Corso Battaglione 23 – Tel. 0165 040150

Nuovi Servizi di Efficientamento Energetico

Unogas offre agli associati la consulenza gratuita per individuare le soluzioni green più adatte alla propria attività (dalla fornitura di energia verde al fotovoltaico ed alla mobilità elettrica)

Niente perdite di tempo al call-center

Il Numero Verde Unogas 800 089 952 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con personale interno Unogas che saprà rispondere ad ogni domanda

Possibilità di fare raffronti, monitorando costantemente le spese

Unogas sul proprio sito web e tramite App mette a disposizione il CRM, uno sportello virtuale che permette di consultare le fatture emesse e controllare la situazione dei pagamenti

I principali vantaggi offerti dall’accordo per i soci di CNA Pensionati e gli utenti privati che si rivolgono agli sportelli territoriali CNA del CAF e del Patronato EPASA ITACO sono:

Tariffe esclusive sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale

Nuovi Servizi di Efficientamento Energetico

Unogas è in grado di fornire nuovi servizi per rendere la bolletta più leggera e la tua casa più efficiente e sostenibile, come Solare Facile, la soluzione completa per avere un impianto fotovoltaico a misura dei propri consumi, che alleggerisce la bolletta e si ripaga nel tempo

Rate mensili costanti

Scegliendo le opzioni SICURO LUCE e SICURO GAS, è possibile richiedere la Rata Costante Unogas e pianificare il proprio risparmio per le spese di luce e gas, con una fatturazione mensile dello stesso importo, basato sullo storico dei consumi, senza rata finale di conguaglio.

Personal care ed ufficio dedicato

La struttura commerciale di Unogas metterà a disposizione un referente commerciale dedicato, anche grazie alla presenza del Unogas Point Aosta in Corso Battaglione 23 – Tel. 0165 040150

Niente perdite di tempo al call-center

Il Numero Verde Unogas 800 089 952 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con personale interno Unogas che saprà rispondere ad ogni domanda

Possibilità di fare raffronti, monitorando costantemente le spese

Unogas sul proprio sito web e tramite App mette a disposizione il CRM, uno sportello virtuale che permette di consultare le fatture emesse e controllare la situazione dei pagamenti

Con questo accordo, CNA Valle d’Aosta ed Unogas Energia S.p.A. sono lieti di presentare oggi a tutti voi l’inizio di una collaborazione che offrirà ed al contempo creerà valore per il territorio, grazie a risorse e competenze locali, finalizzate ad una crescita comune.