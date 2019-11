I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali la rivendicazione dell'Isis sull'attacco jihadista ai soldati italiani in Iraq; in evidenza anche lo stallo delle trattative sull'Ilva e i nuovi disordini a Hong Kong



Il Corriere della Sera - Ilva, frenata sulla trattativa, slitta l'incontro Conte-ArcelorMittal. L'Isis rivendica l'attacco in Iraq ai soldati italiani. Agente spara a un attivista, lunedi di sangue a Hong Kong

La Stampa – Ilva, la maggioranza litiga sullo scudo e Mittal apre a un partner pubblico. L'Isis rivendica l'attentato ai soldati italiani. Courmayeur, strada della Val Ferret verso la riapertura 'ma a precise condizioni'

La Repubblica - Manovra, ecco il primo assalto, alla Camera mille emendamenti. Ex Ilva, Conte ai ministri, 'portate idee per Taranto'. L'Is rivendica l'attacco terroristico in Iraq

Il Sole 24Ore – Partite Iva, corsa alla flat tax ma per la stretta in arrivo è rischio flop

Il Fatto Quotidiano - Ex Ilva, 'riqualificare può costare 1,6 miliardi'. L'Italia può ottenerli dal Piano Ue per l'innovazione da 100 miliardi?

Gazzettamatin.it - Immigrazione clandestina, sgominata una banda di iracheni

Aostasera.it - Come un'agenzia di viaggi, ma gestita da 'passeur'; sei arresti

Aostaoggi.it - Discarica Pompiod, 3a Commissione, riconsiderare proseguimento attività

BobineTV - Scontro tra auto e furgone ad Aosta, 62enne ferita