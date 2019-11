L’Amministrazione Comunale di Rhêmes-Notre-Dame affitta alloggio

L’immobile è composto al piano primo da: ingresso, cucina/soggiorno, camera doppia, bagno, studio e ripostiglio contraddistinto in catasto urbano al foglio 13 mappale 856 subalterno 11, Cat. A3 di mq. 118 di superficie lorda complessiva.

L’alloggio sarà disponibile per la locazione da subito.

Canone annuo di € 4.260,00 (€ 355,00 al mese) a base d’asta se il conduttore utilizza l’alloggio quale residenza (prima casa) del nucleo familiare; canone annuo di € 6.600,00 (€ 550,00 al mese) a base d’asta se la locazione non è destinata alla residenza (seconda casa, impresa turistica).

La durata dell’affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto e tacitamente rinnovabile, alle medesime condizioni, per ulteriori anni 4. All’atto di stipula del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone. Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione resterà invariabile per il periodo di locazione.