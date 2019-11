ADOTTA UN ALBERO A NATALE

Gli alberelli addobbati lungo le vie della città nel periodo natalizio sono oramai una piacevole tradizione che anche quest’anno si ripeterà. La Chambre, infatti, per il periodo delle Festività mette a disposizione 500 abeti.

Confcommercio Valle d’Aosta ha offerto il proprio supporto e si farà carico dell’addobbo dei 500 alberelli della Chambre, in parte grazie al sostegno diretto di circa 300 commercianti e in parte provvedendo direttamente alle spese.

Il tutto verrà realizzato in un’ottica green con bobine di spago e iuta e colorati grazie alla collaborazione con Progetto Formazione S.c.r.l e l’Itpr di Aosta.

SIETE UN’ATTIVITA’ DEL CENTRO STORICO ?

NON AVETE ANCORA ADERITO?

CONTATTATECI AL 016540004 oppure mandate un

WHATSAPP a 348 9792534 oppure 366594247