Convegno alla Cattolica di Milano sull'attualità del pensiero di Giulio Pastore, fondatore della Cisl.

E’ importante e sempre attuale ricordare la figura e l’insegnamento di Giulio Pastore che scelse la liberta’, l’unita’ economica e sociale del paese e la formazione dei giovani a fondamento della sua azione sindacale e politica”. Lo ha detto a Milano la Segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan parlando al convegno della Cisl Lombardia presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore sulla attualita’ del pensiero del fondatore della Cisl, Giulio Pastore a cinquanta anni della sua scomparsa.

“Pastore e’ stato un vero padre della patria, un antifascista convinto, un uomo libero da ogni condizionamento. Tutta la sua esperienza e’ l’incarnazione della ricerca pragmatica di liberta’ ed autonomia del sindacato, indispensabile per far giocare alle uomini ed alle donne del mondo del lavoro un ruolo da protagonisti, mai subalterno a nessuno”, ha sottolineato la leader Cisl. “Ecco perche’ e’ importante rileggere e far conoscere ai giovani gli scritti di Pastore. Lui era uno straordinario innovatore. Un uomo nato e cresciuto nel nord d’Italia, che diventa poi un grande meridionalista. Pastore fu tra i primi a dire dopo la guerra che il paese doveva crescere tutto, che non bastava lo sviluppo industriale ed economico solo di alcune aree geografiche”, ha aggiunto Furlan.

Come ha commentato Jean Dondeynaz, segretario generale CislVdA (nella foto con Annamaria Furlan), per Pastore era fondamentale soprattutto p il tema della formazione dei giovani e della conoscenza in un paese arretrato, essenzialelmente agricolo, con un grave divario economico, sociale e culturale. L’istruzione diventa nel suo pensiero il vero strumento per realizzare una vera cittadinanza e per garantire quell’ascensore sociale cosi importante negli anni del dopoguerra”.

“Oggi stiamo vivendo un momento complicato ma anche scivoloso della vita del paese, con tanti problemi aperti. Mettere al centro l’elemento del lavoro, della dignita’della persona e della crescita e’ il modo migliore per portare avanti anche la lezione di Giulio Pastore . Questo e’ il ruolo della Cisl, da svolgere sempre in autonomia, pronti ad un confronto costruttivo con le nostre proposte,senza fare sconti a nessuno".