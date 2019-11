Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale della Valtournenche.

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di antenna per le trasmissioni telefoniche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della sr 46 della Valtournenche, nel Comune di Valtournenche, in località Breuil (km 25+870 circa), dalle 8 alle 18 di mercoledì 13 novembre 2019.