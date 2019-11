I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali l'attacco jihadista ai soldati italiani in Iraq; le elezioni in Spagna con l'avanzata dell'ultradestra e la possibile soluzione per la crisi annosa di Alitalia



Il Corriere della Sera - Attacco in Iraq alle forze speciali: feriti 5 italiani. Spagna, Sanchez perde la scommessa, l'ultradestra va al raddoppio. Alitalia, soluzione vicina, si tratta sullo scudo all'Ilva

La Stampa – Iraq, attacco jihadista ai soldati italiani, tre feriti sono gravi. Spagna, socialisti senza maggioranza, Vox terzo partito. Salvini, batterò Renzi in Toscana. Aosta, polemica sulla campagna choc con la ragazza diabetica trafitta da aghi

La Repubblica - Iraq, attentato esplosivo contro soldati italìani, cinque feriti. Spagna, socialisti senza maggioranza, vola l'ultradestra. Alitalia, pronto scudo all'Iva

Il Sole 24Ore – Wall Street da record nei tre anni di Trump, nel 2020 rallenterà, ecco perchè. Guadagni pochi, costi alti: il risparmio degli italiani nel vicolo cieco

Il Fatto Quotidiano - Elezioni in Spagna, Vox impenna, è il terzo partito; socialisti primi ma non c'è una maggioranza

Gazzettamatin.it - Courmayeur dà l'addio a Eligio Milano

Aostasera.it - Diabete, è polemica sulla campagna di sensibilizzazione

Aostaoggi.it - A rischio scioglimento per mafia i Comuni di Aosta e Saint-Pierre

Aostanews24.it - E' scomparso lo chef Paolo Vai

BobineTV - E morto Eligio Milano