Viaggio nell’arte della Valle d’Aosta dalle origini al 1200

Il volume, ‘Storia dell'Arte in Valle d'Aosta, dalle origini al 1200’ di Patrik Perret è nato dall'esperienza del programma televisivo che l'autore ha ideato e condotto per RAI Tre VdA.

Il libro, che sarà presentato martedì 12 novembre alle 20,30 ad Aymavilles, nella sala conferenze sopra la biblioteca, rappresenta uno strumento per chi è affascinato dalla storia dei propri luoghi, e può anche fungere da guida turistica per una visita a luoghi nei quali gli elementi artistici traspaiono cronologicamente.

Perret propone anche un parallelismo tra le testimonianze artistiche, archeologiche ed architettoniche di grandi protagonisti nelle diverse epoche. Patrik Perret è storico dell'arte, laureato con lode al Dams di Torino e a pieni voti alla Scuola di specializzazione in Storia dell'arte di Genova.

Dal 2015 è guida turistica della Valle d'Aosta e dell'Andalusia. Alla storia dell'arte valdostana ha dedicato vari studi, ha curato commenti critici di mostre organizzate in regione e a Parigi. Esperto in arte manierista, ha pubblicato articoli e tenuto conferenze in Valle d'Aosta, a Torino, a Correggio e alle Università di Siviglia e Granada.