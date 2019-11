L'irresponsabilità mina riprogettazione dei servizi socio-sanitari

L’Assessore alla sanità, in una recente intervista rilasciata ad Aostacronaca.it, ha affermato che vuole “promuovere una cultura a tutela della salute perché l’esito di buone cure deriva anche da comportamenti responsabili”...peccato che poi proponga ai cittadini lo spostamento del servizio di RSA da Aosta a Gignod.

Non possiamo definire responsabile il trasferimento di un servizio efficiente in una struttura per anziani dove pazienti, parenti ed operatori già oggi devono fare i conti con lo stillicidio dell'acqua proveniente dal tetto.

Non possiamo considerare responsabile il fatto che la Regione riconoscerebbe all’Unité Grand Combin (per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020) una tariffa giornaliera di euro 80,00 per ciascun posto letto non utilizzato al fine di consentire il graduale trasferimento degli utenti presso altre strutture socio-assistenziali; dove per graduale s’intende il “travaso” di pazienti dalla Micro di Variney alla Casa di Riposo J.B. Festaz (20 persone) e 13 in altre strutture da individuare dopo la firma della convenzione che, al momento, non descrive nemmeno i criteri scelti per decidere chi spostare e dove.

L'indirizzo politico sembra chiaro, “travasare” persone (esseri umani anziani e/o malati) da una struttura ad un’altra senza attivare un vero processo di condivisione con tutti i soggetti coinvolti, comprese le Associazioni dei Consumatori e/o quelle di Pubblica Tutela.Personalmente mi lascia perplesso la decisione di agevolare una riorganizzazione - i cui risparmi sono tutti da dimostrare - garantendo però un supporto economico alla sola Grand Combin, quando almeno 10 utenti dovranno essere inseriti in strutture residenziali gestite da altre Unités.

Costruire a tavolino una bozza di convenzione, finita in V Commissione solo grazie all'intervento di sindacati - cittadini attivi - consiglieri dell’opposizione, mi ricorda tanto la vecchia politica di Palazzo che ritorna a soffocare il cambiamento portato avanti dai predecessori dell’attuale Assessore alla sanità.

Mi rendo conto che il problema è molto complesso e risulta difficile trovarvi una soluzione efficiente/efficace, tuttavia è palese come il modus operandi fin qui adottato non sia consono ad una riprogettazione responsabile dei servizi socio-sanitari della Valle d'Aosta.