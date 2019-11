Sgominata dalla polizia di Aosta banda di trafficanti di esseri umani

Da mille a 10 mila euro per il viaggio verso il Paese europeo prescelto, chiesti da un'organizzazione criminale che si occupava di ogni aspetto, dalla sistemazione in alloggio al trasporto degli extracomunitari.

Una sorta di "agenzia di viaggi" - così l'ha definita in conferenza stampa la dirigente della Squadra Mobile di Aosta, Eleonora Cognigni - la presunta associazione a delinquere sgominata dalla Dda di Torino e dalla polizia, dedita al traffico di irregolari dal Nord-Italia ad altri Paesi europei, non soltanto la Francia, attraverso trafori e valichi alpini di Piemonte e Valle d'Aosta.

Provenienti dall'Iraq, migranti e trafficanti di esseri umani seguivano la rotta orientale (Turchia e Grecia) per raggiungere le coste dell'Italia meridionale. Sei i cittadini iracheni finiti in manette, considerati gli organizzatori del traffico, nell'ambito dell'operazione 'Connecting Europe', nata da alcuni arresti eseguiti dalla polizia di frontiera di Aosta al traforo del Monte Bianco a inizio anno. Sono stati sottoposti a custodia in carcere tre dei sei destinatari di misura cautelare: Mohammed Kamali Mohammed Aziz (25) - già recluso a Brissogne (Aosta) da agosto, quando era stato sorpreso a far da staffetta a un furgone carico di irregolari -, Usman Ali (29), e Mohammed Salah Saeed (23), che erano tra Torino e la provincia di Venezia. Altri due sono all'estero e un sesto è irreperibile in Italia.