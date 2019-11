Courmayeur: Domani l'addio della Valdigne al prof Eligio Milano

Saranno celebrate martedì 12 novembre alle ore 14,30 nella parrocchia di Courmayeur, dove la salma arriverà direttamente da Aosta, le esequie di Eligio Milano, 72 anni, insegnante di filosofia, esponente politico della Sinistra valdostana già consigliere comunale a La Thuile.

Da tempo in precarie condizioni di salute, Milano è morto ieri all’ospedale Beauregard di Aosta. Laureato in filosofia con una tesi sull’ estetica di Walt Disney, insegnò per oltre 40 anni italiano, storia, geografia ed educazione civica agli studenti della Valdigne, in particolare nelle scuole medie. Per diversi anni ha insegnato anche al Liceo Linguistico di Courmayeur.

Con la giornalista Luisa Aureli Bergomi diede vita all'associazione 'Scuola di Dolonne' e al Centro studi Alessandro Milano, alla memoria di un suo nipote morto in giovane età. Eligio Milano è stato anche direttore del Centro culturale Detto Dalmastro per lo studio dei movimenti di Liberazione nel mond, nonchè membro della Fondazione Courmayeur.