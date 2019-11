I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali ancora le tante ipotesi di soluzioni e i riflessi politici sulla grave crisi dell'ex Ilva; in evidenza anche i 'numeri' sul sostegno dei pensionati ai familiari senza lavoro gli strascichi politici della vicenda Segre e



Il Corriere della Sera - Dallo scudo penale allo sconto sull'affitto, il piano di Conte per convincere Mittal. Killer ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. Caso Segre, appoggio della Meloni 'ma sull'applauso resto della mia idea'

La Stampa – Sei milioni di pensionati aiutano i loro familiari, 'sostegno da 10 miliardi'. I soldi dei Riva per accelerare le bonifiche Ilva. Valle d'Aosta, riaperta la strada per Cervinia dopo la caduta di un masso

La Repubblica - Ex Ilva, ipotesi governo 'sconto sull'affitto'. Bonafede, 'il Pd non imiti la Lega'. Salvini a sorpresa non conferma l'incontro con Segre, 'la vedrò più avanti'.

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, a Jersey il tesoro di Mittal, l'uomo che deciderà il futuro di Taranto. Seggiolini antiabbandono, verso moratoria multe a marzo.

Il Fatto Quotidiano - Renzi e il partito di Berlusconi sempre più vicini; Carfagna apre alla nascita di una 'Forza Italia Viva'

Gazzettamatin.it - Caduta massi, riaperta la regionale per Valtournenche

Aostasera.it - La figlia di Aldo Moro e l'ex Br Franco Bonisoli, 'nessun incontro è impossibile'

Aostaoggi.it - A rischio scioglimento per mafia i Comuni di Aosta e Saint-Pierre

Aostanews24.it - E' scomparso lo chef Paolo Vai

BobineTV - E morto Paolo Vai