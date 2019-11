Due premi internazionali al sommelier Rino Billia

Prestigioso riconoscimento al sommelier professionista valdostano Rino Billia, che nei giorni scorsi ha ottenuto il 'Michelin Passion for Wine 2020'. Ideato dalla storica Guida Michelin e sponsorizzato dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il premio è attribuito ai gestori di locali e ristoranti che si dedicano alla diffusione dei valori legati al mondo del vino e all'enologia, nonchè al consumo consapevole di alcolici ed è la prima volta che il 'Passion for Wine' raggiunge la Valle d'Aosta.

Responsabile della carta dei vini del ristorante Petit Bellevue di Cogne, Billia ha anche ottenuto per la terza volta consecutiva il 'Best of Award of Excellence 2019' con il riconoscimento dei Due Bicchieri da Wine Spectator', prestigiosa rivista statunitense specializzata nella cultura enologica.