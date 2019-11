Il Gruppo Alpini di Quart ha reso onore ai caduti di Ville sur Nus e del Villair

Festa del Gruppo #Alpini di Quart, un momento conviviale insieme a tanti "Frères d’armes" per condividere valori di unione, amicizia, disponibilità verso il prossimo, camaraderie, amore per le nostre Montagne e tanto altro. Tutto questo è stato l'appuntamento anuale delle Penne Nere di Quart.



Prima del convivio, momenti di riflessione e silenzio davanti ai monumenti ai caduti di Ville sur Nus e del Villair, per ricordare e ringraziare chi è andato avanti e che ci ha permesso di raggiungere questo benessere, questa democrazia e sopratutto questo lungo periodo di pace...tutte cose ricordiamoci non scontate!