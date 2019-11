Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco continuerà ad essere rossonero

L’assemblea annuale della componente Volontari dei Vigili del Fuoco, svoltasi oggi a Courmayeur è stata una festata. E la festa è stata ancora più grande perché il Presidentedella Regione, Antonio Fosson, ed il Coordinatore della Protezione Civile, Pio Porretta, hanno annunciato che il corpo dei vigili del fuoco rimarrà Valdostano e non transiterà nei ruoli nazionali.

La notizia ha riscosso l’approvazione dell'Assemblea che ha visto quale ospite d’onore Tullio Ioppi, presidente dei vigili del fuoco del Trentino.

Il presidente Ioppi, ha messo n evidenza il valore del volontariato civile dei vigili del fuoco nelle valli delle nostre Alpi e si è congratulato per le attività messe in atto dal corpo Valdostano che in questi anni sono state dedicate tra l’altro alla crescita ed alla formazione del gruppi allievi vigili del fuoco.

Una delegazione degli allievi ha presentato alla fine dell’assemblea una simulazione d’intervento in incendio usando tecniche d’antan. La simulazione ha riscosso il plauso dei numerosissimi vigili del fuoco presenti.

Tutte le autorità hanno ringraziato i vigili del fuoco volontari per la disponibilità e gli interventi di soccorso a favore della nostra comunità.