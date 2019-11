E' morto Eligio Milano, uomo di cultura che confidava nei giovani per un futuro migliore

Da tempo in precarie condizioni di salute, è morto oggi all’ospedale Beauregard di Aosta, Eligio Milano, di 72 anni, residente a Courmayuer. Laureato in filosofia con una tesi sull’ estetica di Walt Disney, uomo di sinistra con trascorsi nel Psi valdostano è stato consigliere comunale di La Thuile. Ha insegnato, per oltre 40 anni, nella Valdigne; in particolare nelle scuole medie. Per diversi anni ha insegnato anche al Liceo Linguistico.

Con Luisa Aureli Bergomi ha dato vita al Centro studi Alessandro Milano, un nipote morto in giovane età.

Eligio MIlando al centro seduto