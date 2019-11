TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 9 novembre

ore 21.00, ad Aosta, nella Chiesa di Sant'Orso, concerto di presentazione di "Trova il tempo", il CD realizzato dal Coro Mont Rose in favore dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, cui saranno destinati i fondi raccolti con il disco, con la collaborazione del Consiglio regionale. Partecipa la Presidente dell'Assemblea, Emily Rini.

Domenica 10 novembre

ore 11.00, a Champorcher, iniziative per festeggiare i 70 anni della Pro Loco: sono previste la celebrazione della Santa Messa e la consegna dei riconoscimenti ai volontari che hanno operato nella Pro Loco nel corso degli anni. Interviene la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.§

ore 14.00, ad Aosta, lungo le vie del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, seconda edizione dello spettacolo folkloristico e musicale "Sen Merteun eun meusecca", organizzato dal Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet, in collaborazione con il Consiglio Valle e con la partecipazione de La Clicca de Saint Marteun, il Coro Penne Nere, il Coro Sant'Orso e Lou Tintamaro Enfants de Cogne. Sono presenti il Vicepresidente dell'Assemblea valdostana Joël Farcoz e il Consigliere segretario Jean-Claude Daudry.

Lunedì 11 novembre

ore 9.00, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per analizzare il progetto di bilancio di previsione e del relativo piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta per gli anni 2020-2021-2022.

ore 10.00, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per trattare due petizioni: della prima, concernente la provenienza e la tipologia dei rifiuti smaltiti nella discarica di Pompiod ad Aymavilles, è previsto l'esame finale; per la seconda, volta a richiedere l'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana, si programmeranno i lavori.

ore 14.00, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Martedì 12 novembre

ore 9.00, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per esprimere parere, in sede consultiva, sulla proposta di atto amministrativo concernente l'elenco previsionale degli interventi, per l'anno 2019, da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione regionale relativamente ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, ai sensi della legge regionale n. 67/1992.

ore 11.00, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per esaminare il documento di lavoro predisposto dalla sottocommissione per la modifica della forma di governo regionale, presieduta dal Consigliere Alberto Bertin.

ore 14.30, convocazione della quarta Commissione consiliare "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per sentire i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAVT e UIL, nonché il rappresentante della FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) in merito alle bozze di progetti di legge inerenti al tema del turismo (riforma del turismo, imposta di soggiorno, locazioni ad uso turistico, modifica della legge regionale in materia di strutture ricettive extralberghiere) e alla proposta di legge del Consigliere Restano in materia di ostelli.

Mercoledì 13 novembre

ore 9.00, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per esaminare la relazione conclusiva concernente la petizione popolare per il mantenimento nel tempo dei servizi sanitari erogati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta presso il Consultorio di Variney a Gignod.

ore 9.30, riunione congiunta della quarta Commissione "Sviluppo economico" e della quinta Commissione "Servizi sociali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Giovanni Barocco e Luca Bianchi, per effettuare nuove audizioni in merito al servizio di trasporto disabili: saranno sentiti il Segretario regionale UIL trasporti Valle d'Aosta, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAVT e UIL, i rappresentanti delle società di trasporto SAVDA-Arriva, AAT e TUNDO.

ore 11.00, ad Aosta, in via de Tillier, nel salone di Palazzo Darbelley, conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Campagna antiviolenza 2019 in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Interviene la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

ore 18.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, partecipa alla Festa del Ciclismo valdostano 2019.

De mercredi 13 à vendredi 15 novembre à Delémont, République et Canton du Jura (Suisse), une délégation du Conseil de la Vallée, composée par le Vice-Président Joël Farcoz et les Conseillers Patrizia Morelli, Manuela Nasso et Alessandro Nogara, participe aux travaux de la 32e Régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.