Le carnaval de Sion annoncera son thème lundi 11 à 11h 11 au cœur de la vieille ville

Pour égayer la grisaille, rien ne vaut des guggens, des costumes de fête, des éclats de rire et des pluies de confettis. L’ouverture de l’année carnavalesque de Sion offrira ces ingrédients le 11 du 11 à 11h 11 au cœur de la vieille ville.

L’an dernier, le thème de la révolution annonçait un redimensionnement pour éviter des pertes financières enregistrées lors des deux précédents exercices. Pour 2020, le président Yoann Schmidt a de bonnes nouvelles. La thématique sera plus drôle. La formule lancée en 2019 avec cinq jours de festivités sera maintenue. «On est dans le bon trend, on restera dans la même ligne, sans faire de folies.» Du 20 au 24 février, la fête se déroulera de nouveau dans tout le centre-ville et non plus uniquement sur la place de la Planta.

Le grand cortège du samedi après-midi devrait attirer la foule des grands jours, soit plus de 40 000 amateurs. Le programme définitif de toutes les animations et des soirées sera annoncé lundi devant l’Hôtel de Ville. Une délégation d’Ekaspette animera le joyeux rendez-vous au cours duquel sera dévoilée l’affiche de la 45e manifestation. Une deuxième fête est programmée à la place du Midi le 16 novembre de 10 h 30 à 17 h 30 avec des airs des guggens de la capitale du canton.

Les visiteurs pourront comme par le passé partager un apéritif, déguster la traditionnelle soupe et s’amuser. Eksapette, les Chouettes et Carnaband seront de la joyeuse partie. Reste à espérer que la météo ne jouera pas les trouble-fêtes la semaine prochaine et dans un peu plus de trois mois.