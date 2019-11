I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali ancora le tante ipotesi di soluzioni sulla grave crisi dell'ex Ilva; in evidenza anche le indagini sulla strage dei pompieri alla cascina di Alessandria e la vicenda della scorta alla senatrice Liliana Segre



Il Corriere della Sera - Ilva, chi può comprarla? Ipotesi scissione e gli operai a Conte 'pensi alle famiglie'. Alessandria, pompieri uccisi: fermato il proprietario della cascina. Segre, 'non mi sarei mai aspettata la scorta'

La Stampa – Esplosione a Quargnento; Vincenti, il proprietario della casa, fermato per disastro doloso e omicidio plurimo. Ilva, la rabbia e le paure degli operai. Aosta non costruirà un nuovo Palazzo regionale, da rifare il progetto della Porta Sud

La Repubblica - Ex Ilva, prende corpo l'ipotesi di una scissione. Alessandria, fermo giudiziario per il proprietario della cascina accusato di disastro doloso e omicidio volontario

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, Conte fra gli operai a Taranto, 'se azienda va via dura battaglia legale. Spread, la Grecia è meglio dell'Italia

Il Fatto Quotidiano - Conte per due ore in fabbrica con gli operai ex Ilva, 'Taranto è una città ferita, combattiamo tutti insieme. Se Arcelor se ne va sarà dura battaglia legale'

Gazzettamatin.it - Frana di Quincinetto, scongiurata la chiusura per 100 giorni

Aostasera.it - Ispezioni antimafia, possibili negligenze ad Aosta, complessità a Saint-Pierre

Aostaoggi.it - Valle d'Aosta, diritti e sogni dei figli tra assistenti sociali e burocratiche relazioni

Aostanews24.it - L'omaggio dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta ai tre colleghi di Alessandria scomparsi in servizio

BobineTV - Courmayeur, scontro sulla Tari