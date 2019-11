La Fontina Dop protagonista alla Fiera Internazionaledel Tartufo bianco d’Alba

L'incontro a Vinitaly di Verona nell'aprile scorso per la firma del protocollo Fontina Dop/Tartufo bianco d'Alba

Fontina e Tartufo bianco d'Alba: un binomio gastronomico di successo fortemente voluto dalla Regione Valle d'Aosta, che oggi sabato 9 e domani domenica 10 novembre è ospite della Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba in uno spazio istituzionale di promozione del territorio regionale all’interno del Palatartufo.

La partecipazione della Regione alla Fiera è frutto del Protocollo di intesa sottoscritto l'8 aprile scorso a Vonitaly tra l'assessorato regionale al Turismo e Agricoltura, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e diversi partner dei rispettivi territori. Il Protocollo consente attività di promozione e valorizzazione del binomio Fontina Dop/Tartufo bianco d’Alba, prodotti di eccellenza che rappresentano territori ricchi di bellezze paesaggistiche, culturali e di qualità enogastronomica, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, diventando così i portavoce di una promozione integrata a livello turistico.

Tra gli attori istituzionali di questa collaborazione, vi sono loltre alla Regione il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, l’Office du Tourisme, mentre per la parte piemontese sono presenti l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, la Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di Cuneo e l’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero.

Il programma prevede nel dettaglio, nell’ambito del Foodies Moments nella Sala Beppe Fenoglio, sabato alle ore 18 lo Show cooking con lo Chef Agostino Buillas del Ristorante Café Quinson di Morgex e domenica sempre alla stessa ora con lo Chef Paolo Griffa del Ristorante Le petit Royal di Courmayeur, entrambi incentrati sul prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta, la Fontina Dop.

Domenica 10 novembre lo show cooking sarà preceduto, alle ore 15, da un incontro/talk alla scoperta della Fontina con l’intervento dei responsabili del settore qualità del Dipartimento regionale Agricoltura e del direttore del Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina, Fulvio Blanchet.

"Proseguono con successo le iniziative programmate a seguito della sottoscrizione del Protocollo di intesa con i partner piemontesi del territorio Langhe, Monferrato e Roero – dichiara l’assessore regionale al Turismo e Agricoltura, Laurent Viérin (foto a lato) – dopo l’evento di New York di fine ottobre, ad Alba intendiamo cogliere al meglio l’occasione di questa importante vetrina internazionale dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane per promuovere sicuramente la Fontina Dop, ma anche gli altri prodotti locali e tutto il territorio nelle sue diverse componenti, in un’ottica di promozione turistica integrata".

Al fine di rendere ancora più efficace e incisiva la promozione e la valorizzazione del binomio Fontina Dop/Tartufo bianco d’Alba, è in fase di ultimazione la realizzazione di un progetto creativo di comunicazione per sottolineare gli elementi distintivi dei due prodotti e la specificità dei rispettivi territori, che vede l’ideazione di un concept, la creazione di un marchio corredato del relativo messaggio testuale e la realizzazione di un video da utilizzare in occasione di eventi istituzionali e promozionali.

"Si tratta - sottolinea l'assessore Vierin - di un progetto che vuole legare i due prodotti ai rispettivi territori e nello stesso tempo rappresentare l’unione tra le due realtà, con immagini e testi capaci di rappresentare la sintesi di questo incontro; uno strumento che ci consentirà di operare una promozione congiunta non solo nelle iniziative a carattere gastronomico ma in ogni contesto in cui sarà possibile utilizzare immagini".

Il prossimo appuntamento sarà a Rio de Janeiro, il 20 novembre, dove la Regione, per il tramite di Chambre valdôtaine e con la collaborazione dell’Accademia Italiana della Cucina, è stata invitata per la preparazione di una cena per circa 100 persone presso la terrazza di Casa Italia del Consolato di Rio e l’organizzazione di una masterclass il 21 novembre per studenti e cuochi presso l’Istituto di Cultura, sempre nel palazzo del Consolato.