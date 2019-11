Aosta: Tre giorni di festa con la Patronale di Sen Marteun

Concerti, spettacoli, castagnate, mercatini e tanta allegria per grandi e piccoli ad Aosta, dalle 14 di oggi sabato 9 novembre e fino a lunedì pomeriggio con la tradizionale Festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans, organizzata dal 'Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet' insieme a 'La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans', Vigili del Fuoco volontari, Gruppo ANA di Saint-Martin, Confcommercio-Ascom VdA e Comune di Aosta.



Dalle 14,30 alle 17,30 nelle vie del quartiere si avolge la 'Badoche di Petchou' con i gruppi folkloristici 'La Clicca de Saint-Martin enfants' e 'La Chanson de la montagne de Nendaz-Jeunes' (Svizzera), mentre alle 20,30 il salone della Parrocchia ospiterà la serata 'Enfant en dansant' con 'La Chanson de la montagne de Nendaz-Jeunes Chorale', 'Les Enfants du Grand-Paradis', 'Les Petits Badochys de Courmayeur' e 'La Clicca de Saint-Martin enfants'.



Domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, in piazza Salvadori e nelle vie limitrofe si terrà la tradizionale mostra-mercato 'Eun dzor de marza et de fëta avoué cice de Sen Marteun', con prodotti di molteplici specialità merceologiche, riconducibili alle categorie: antiquariato, hobbistica, cose usate, prodotti tipici e artigianato locale. Il programma della giornata prevede, inoltre, alle ore 14,30, in piazza Salvadori, l’abituale castagnata e lo spettacolo di canti e balli 'Sen Marteun eun Meusecca' con La Clicca de Saint-Marteun, il Coro Sant’Orso, il Coro Penne Nere e il gruppo folkloristico Lou Tintamaro Enfants di Cogne.



Lunedì 11 novembre il programma della Patronale si aprirà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10,30 cui faranno seguito la tradizionale Enchère nel piazzale della chiesetta e il pranzo comunitario. I festeggiamenti in onore del Santo Patrono si chiuderanno con un pomeriggio danzante e le premiazioni.