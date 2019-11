Verso revoca autorizzazione discarica Chalamy

"L'indirizzo politico di questa maggioranza è di rivedere l'autorizzazione rilasciata nel 2014 per la discarica di Chalamy. Abbiamo già provveduto ad avviare l'iter per attivare la Conferenza dei servizi, dove verrà affrontata la questione della revisione, della modifica e della revoca di tale autorizzazione. Revoca che il Governo regionale auspica". E' quanto dichiara l'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian, al termine di un incontro con i rappresentanti del Comitato La Valle non è una discarica. "Nei prossimi mesi - aggiunge - organizzeremo incontri con gli enti locali coinvolti, perché riteniamo che la modifica all'autorizzazione sia di importanza primaria per la comunità. E noi ci impegneremo in questo senso".