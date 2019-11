I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali l'intervento del Quirinale sulla grave crisi dell'ex Ilva; in evidenza anche la vicenda della scorta alla senatrice Liliana Segre e il rientro in Italia di un bimbo figlio di una terrorista dell'Isis



Il Corriere della Sera - Richiamo del Colle sull'Ilva, Mattarella vede Conte. La vita sotto scorta di Liliana Segre, 'mai vergognarsi di essere italiani'. Grave la donna accoltellata sul treno dall'ex

La Stampa – Il ministro Speranza, 'l'ex Ilva si può nazionalizzare'; la crisi allarma il Quirinale. Torna il figlio della foreing fighter, 'mi insegnavano a uccidere. Valle d'Aosta, discariche di rifiuti, il governo Fosson aumenta l'ecotassa

La Repubblica - Ex Ilva, Mattarella richiama il governo all'unità. Liliana Segre, i primi giorni sotto scorta, sgomento al Centro Wiesenthal. Torna il figlio della terrorista Isis, 'mi insegnavano a uccidere'

Il Sole 24Ore – ArcelorMittal, ecco cosa fa e dove opera nel mondo; Conte, nazionalizzazione Ilva tra le ipotesi. Spread, la Grecia è meglio dell'Italia

Il Fatto Quotidiano - La senatrice Segre minacciata e insultata, ora è sotto scorta. Ex Ilva, Mittal vuole 5mila esuberi, Conte 'inaccettabili'

Gazzettamatin.it - Dissesto Casino, ecco i tre periti che analizzeranno i bilanci

Aostasera.it - Corruzione sotto il Cervino, il Comune di Valtournenche si costituirà parte civile

Aostaoggi.it - Sì del gip alle perizie sui bilanci del Casino di St-Vincent

Aostanews24.it - Roisan, sequestrata discarica abusiva

BobineTV - Italia Viva incontra la popolazione di Aosta