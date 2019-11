IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI @5G nomi@

5G è il nuovo standard per la comunicazione mobile. Una connessione sempre più veloce e a portata di tutti. Questo l’obiettivo della Next Generation Mobile Networks Alliance, ovvero l’associazione di operatori, venditori, produttori e istituti di ricerca operanti nel settore della telefonia mobile. Una tecnologia della quale ancora non si conoscono gli effetti sulla salute pubblica. Il Consiglio Valle, con tutti i problemi della Valle, ha dedicato ore a discutere sul 5G. Un dibattito lungo perché sono intervenuti anche gli gnomi in materia che letto il copia e incolla di studi e ricerche senza mettere nulla della propria conoscenza.

