GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement de la Région a octroyé une subvention d’un montant maximum de 5 mille 825 euros en faveur du Club de Ski «Azzurri del Cervino A.S.D.», à titre de concours aux frais pour l’organisation du «Premier Speed Camp Bruno Seletto» qui se tiendra à Breuil-Cervinia du 18 au 28 novembre 2019.La Giunta regionale ha approvato la programmazione, per l’anno 2020, delle azioni di comunicazione della Presidenza della Regione concernenti l’acquisto di spazi istituzionali sui media stampa, web, radio e tv e del servizio di realizzazione di redazionali radiofonici istituzionali, ai della legge 150/2000, per una spesa complessiva di 105 mila euro.

FINANZE, ATTIVITA PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale ha definito il piano di riparto a favore dei sottoelencati enti ausiliari della cooperazione:Associazione Generale Cooperative Italiane - Federazione regionale Valle d’Aosta – 41 mila 566,90 euro;Fédération des Coopératives Valdôtaines soc. coop. – 148 mila 45,77 euro;Federazione nazionale UNCI della Valle d’Aosta – 37 mila 764,09 euro;Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - Comitato regionale Valle d’Aosta – 27 mila 623,24 euro.

L’Esecutivo ha concesso, in istruttoria automatica, a un’impresa artigiana di Quart un contributo in conto capitale di 9 mila 516 euro per l’acquisto di un macchinario innovativo.Il Governo della Regione ha approvato la quattordicesima graduatoria relativa al terzo avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale, per una spesa complessiva di 102 mila euro.

La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per un importo pari a 190 mila euro. In particolare, l’atto definisce criteri e modalità per l’erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica, per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche e per il rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica.

L’Esecutivo, su proposta dell’Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato di concerto con l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, ha approvato la collaborazione tra l’Amministrazione regionale, per il tramite della Struttura attività artigianali e di tradizione del Dipartimento industria, artigianato ed energia e della Struttura attività espositive del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, e il Comune di Sanremo (IM), ai fini della realizzazione dell’iniziativa Alpi dell’Arte 2019 – Racines, radici, in programma a Sanremo dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. La manifestazione prevede una serie di iniziative, in particolare:tre mostre personali dedicate agli scultori valdostani:Dorino Ouvrier nella sala espositiva del Forte Santa Tecla – Uomini di legno, dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;Giovanni Thoux, presso il Casino di Sanremo - Joà de Noutra tera. Jeux traditionnels en Vallée d’Aoste, dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;Guido Diemoz nella Confraternita di Santa Brigida - Presepi: Spiritualità e tradizione dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;mostra espositiva collettiva dell’artigianato di eccellenza valdostano – E la materia prese forma…, nel Museo civico di Sanremo, dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;fiera dell’artigianato valdostano di tradizione Scopri la Pigna dal 7 al 24 dicembre 2019: esposizione e vendita di opere realizzate da oltre 20 artigiani della Valle d’Aosta e dimostrazioni di antichi saperi, nel centro storico di Sanremo, dal 7 al 24 dicembre nei seguenti giorni: da sabato 7 a lunedì 9 dicembre 2019 - da venerdì 13 a lunedì 16 dicembre 2019 - da venerdì 20 a martedì 24 dicembre 2019.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato la proposta alla Commissione europea di Piano di comunicazione e bilancio previsionale del Centro Europe Direct Vallée d’Aoste per l’anno 2020, incaricando il Dipartimento politiche strutturali e affari europei di trasmettere alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea i documenti così approvati, unitamente alla richiesta di sovvenzione annuale per l’anno 2020, e di concordare, con la detta Rappresentanza, eventuali richieste di adattamento non sostanziali per giungere alla sottoscrizione della specifica convenzione.

SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Le Gouvernement régional a octroyé une subvention de 610 euros au Comitato ambasciatori Treviso e Padova, au titre de la réalisation, durant l’année 2019, de l’initiative Dynamo Camp - Il calore sul ghiaccio. La manifestation a pour but la promotion de l’activité effectuée, à titre gratuit, au profit des enfants et des jeunes atteints de maladies graves et chroniques sous forme de camps, organisés en Vallée d’Aoste également, visant à développer chez ces enfants et jeunes la confiance dans leurs capacités et dans leur potentiel, et à leur fournir une occasion de comparaison de leur vécu avec des vécus analogues.

La Giunta regionale ha approvato l’organizzazione dell’iniziativa Prevenzione del suicidio: una sfida per la società che si svolgerà ad Aosta il 13 dicembre 2019, a cura dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, per una spesa complessiva stimata di 9 mila 50 euro. La conferenza ha l’obiettivo di focalizzare l'attenzione sul problema, facendo il punto della situazione in Valle d'Aosta, attraverso la descrizione di esperienze di interventi di prevenzione sia nella nostra Regione che in ambito extra regionale.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

L’Esecutivo ha approvato l’ulteriore azione nell’ambito dell’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni del settore agricolo e agroalimentare per l’anno 2019, per una spesa complessiva di 60 mila euro. In particolare, l’iniziativa si riferisce alla manifestazione Modon d’Or, Concorso nazionale Fontine d’Alpage che nell’edizione 2019, anche a seguito del Protocollo di intesa con l’Ente Internazionale del tartufo bianco d’Alba e altri partener del territorio della Langhe Monferrato e Roero, vede l’abbinamento del prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta con il tartufo bianco d’Alba e la partecipazione reciproca della Valle d’Aosta alla Fiera del Tartufo bianco d’Alba nelle giornate del 9 e 10 novembre, e dell’Ente Fiera il 7 dicembre 2019 a Bard, dove si svolgerà l’evento conclusivo del Modon d’Or 2019.

Il Governo della Regione, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali d’intesa con l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, ha aderito alle giornate internazionali per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma dal 22 al 27 novembre 2019, con l’illuminazione di colore arancione della Porta Pretoria di Aosta.

L’Esecutivo ha concesso contributi per interventi di restauro di beni notificati o tutelati dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 o aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale, escludendo tutti i lavori non finalizzati alla conservazione, per una spesa complessiva di 335 mila 649,72 euro suddivisa nel biennio 2019/2020. Gli interventi, finanziati nella misura del 40% della spesa ammissibile, riguardano il recupero di fabbricati nei Comuni di Gignod, Torgnon, Issime, Valsavarenche, Saint-Christophe e Lillianes.

La Giunta regionale ha concesso un contributo di 40 mila 783,07 euro, pari al 40 percento della spesa ammessa e suddiviso nel biennio 2019/2020, al Comune di Pont-Saint-Martin per l’intervento di restauro delle edicole funerarie e del cimitero in Località Fontaney.La Giunta regionale ha concesso a favore di diversi organismi sportivi contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi relativi al bando 1° dicembre 2019 – 31 gennaio 2020, per un importo complessivo di 112 mila 61 euro.

L’Esecutivo ha disposto la sponsorizzazione per la stagione agonistica invernale 2019/2020 degli atleti Gontier Nicole (Biathlon), De Fabiani Francesco (Sci di fondo), Origone Ivan e Origone Simone (Sci di velocità), Brutto Raffaella e Menconi Matteo (Snowboard) e Lamastra Giuseppe (Winter Triathlon), per una spesa complessiva di 80 mila 950 euro.Il Governo regionale ha approvato l’adesione della Regione, per il tramite dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, alla celebrazione del 30° anniversario della firma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’illuminazione di colore blu dell’Arco d’Augusto di Aosta il 20 novembre 2019.