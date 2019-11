Un fantasma ci contesta sui collegamenti ferroviari treni ma chiede l’anonimato

“In relazione al vostro articolo, vi chiedo dove abbiate trovato riferimenti a "Una media di tre ore e mezzo per raggiungere in mtreno Aosta da Torino"; da quanto presente negli orari riportati presso

https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_P<wbr></wbr>df.aspx?Tipo=P&lin=it&id=421, risulta

evidente che il tempo di percorrenza è di circa 2 ore abbondanti (non

3, non 3 e mezza).



Sulla vostra tendenza a puntare sempre il dito su una presunta manifesta

inutilità dei nuovi treni bimodali (che tradirebbero le aspettative),

vi rimando a quanto presente sul sito istituzionale

www.regione.vda.it/tras<wbr></wbr>porti/ferrovia/treni_bimodali/<wbr></wbr>esercizio_i.asp;

lì si evince pacificamente che al momento i treni bimodali non hanno

ancora iniziato a fare quanto in programma (bisogna aspettare che siano

in servizio tutti e 5, che possano lavorare accoppiati, e soprattutto

che il nuovo orario - ad opera di trenitalia-rfi, sfrutti la mancanza di

necessità di cambio treno, ottimizzando i tempi di percorrenza).



Se poi il nuovo orario ridurrà ben poco i tempi di percorrenza, o li

rispetterà raramente, risulterà a tutti evidente che il problema della

relazione Torino-Aosta è la sua attuale saturazione: l'inversione a

Chivasso, il binario unico e la rimozione di diversi punti di

incrocio/precedenza tra Chivasso e Aosta; ovvero che non servirebbe a

nulla in tal senso la tanto sponsorizzata elettrificazione (...che

promette di far guadagnare *30 secondi* nei tempi di percorrenza, dopo 3

anni di interruzione della linea per gli eventuali lavori, al modico

prezzo di 80 milioni...

Ps: nego autorizzazione alla divulgazione integrale e/o identificativa

dell'autore di questa email.

Caro Signor Fantasma, grazie per l’attenzione. Lanciare il sasso e nascondere la mano non è il massimo. Comunque sia le preciso che noi nulla abbiamo contro i treni bimodali. Anzi, contrariamente ad altri, abbiamo sempre condiviso l’acquisto. Noi ci siamo limitati a fotografare la situazione e farebbe bene sentire i pendolari. Nessuno mette in discussione gli orari. Ma lei sa bene che una cosa sono gli orari altra cosa è rispettarli. Abbiamo sempre dato conto che esistono ci sono problemi tecnici e strutturali da risolvere; e proprio per questo al momento il collegamento ferroviario Aosta – Torino non è al massimo delle aspettative.

Non è nostra consuetudine dare risposte private a problemi pubblici Grazie e continui a leggerci. pi.mi.