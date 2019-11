Vendredi 8 novembre, à 17h30, dans la salle de conférence de la Bibliothèque régionale d’Aoste, aura lieu une rencontre intitulée Le marchand, le soldat et la prostituée. Culture matérielle et société dans les fresques du Moyen-Âge tardif du château d’Issogne, avec le bibliothécaire et chercheur Omar Borettaz et l’archéologue Mauro Cortelazzo.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la manifestation «BiblioRencontres», organisée par le Système bibliothécaire régional.

Les fresques qui ornent les lunettes du portique du château d’Issogne comptent parmi les images les plus populaires de la vie quotidienne du Moyen-Âge. Elles illustrent la vie animée dans un bourg, il y plus de cinq siècles, en en représentant les boutiques et une taverne : ce faisant, elles nous donnent aussi de nombreux détails sur ce qui s’y vendait et sur les armes de l’époque mais, surtout, elles mettent en lumière le bon gouvernement de la famille de leur commanditaire. Les fresques présentent aussi quelques allusions symboliques et des messages plus complexes, que leurs contemporains percevaient probablement d’emblée, mais qui sont aujourd’hui plus difficiles à interpréter.

Voilà déjà un certain temps qu’Omar Borettaz et Mauro Cortelazzo étudient les lunettes d’Issogne et cette soirée leur offre l’occasion d’exposer les résultats – parfois inattendus – de leurs recherches et observations.

Omar Borettaz est bibliothécaire à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, au sein de laquelle il s’occupe notamment de culture valdôtaine et de livres anciens. En 1995, il a publié un ouvrage sur les graffitis historiques du château d’Issogne ; c’est également lui qui, plus récemment, a commenté les œuvres de Giovanni Thoux dans le catalogue de l'exposition «Racines. Événements et protagonistes de l’histoire valdôtaine» (Fort de Bard, 2018).

Mauro Cortelazzo, qui est archéologue et expert en matière de châteaux et de culture matérielle, collabore avec la Surintendance des activités et des biens culturels. Il mène de front une intense activité scientifique de fouilles et l’étude de nombreux sites, essentiellement médiévaux. Dernièrement, il s’est consacré aux châteaux de Quart, Cly, Oyace, Saint-Pierre et Châtelargent. Ses travaux sur l'origine et le commerce des pierres de meule valdôtaines donnent des fruits parfois surprenants.