Café Librairie des Guides de la Culture Alpine et Francophonia Place Roncas Aoste

Nicolas Mathieu est né en 1978, à Épinal. Après des études d’histoire et de cinéma, il s’installe à Paris où il exerce une multitude de métiers (scénariste, stagiaire dans l’audiovisuel, rédacteur dans une société de reporting, professeur à domicile, contractuel à la Mairie de Paris…).

En 2014, il publie son premier roman, Aux animaux la guerre, dans la collection Actes noirs, et reçoit le prix Erckmann-Chatrian, le prix Transfuge du meilleur espoir Polar et le prix Mystère de la critique.

Il participe à l’adaptation du roman qui devient une série diffusée sur France 3, avec Roschdy Zem dans le rôle principal.

Leurs enfants après eux est son deuxième roman. Salué par une critique enthousiaste, il est récompensé par le prix Blù Jean-Marc Roberts, la Feuille d’or de Nancy, le prix des Médias France Bleu-France 3-L’Est Républicain, le prix du deuxième roman Alain Spiess-Le Central et le prix Goncourt.





Août 1992.

C’est le roman d’une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Une histoire de gens simples à la vie dure, d’ hommes usés au travail et d’amoureuses fanées à vingt ans, d’une jeunesse qui s’ennuie.

C’est le roman d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux.