Si avvicinano gli incentivi per i Voucher Innovation Manager

E' aperta la fase di compilazione della domanda di agevolazione per l’accesso agli incentivi per consulenze in innovazione.

PMI e reti d’impresa possono, infatti, iniziare a compilare la domanda di accesso al Voucher Innovation Manager tramite procedura informatica, accedendo alla sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando su “Voucher Innovation Manager”.

I soggetti interessati devono, in particolare, immettere le informazioni necessarie per la compilazione dell’istanza, caricare gli allegati richiesti ed indicare il manager qualificato con cui si intende sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica.

A conclusione di questa fase la domanda è pronta per l’invio – ultimo step dell’iter di presentazione dell’istanza – che potrà avvenire, sempre attraverso procedura informatica,a partire dal prossimo 3 dicembre.

Si ricorda che le domande saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi verranno concessi a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2019 – 2020, pari a 50 milioni di euro.

Per informazioni di maggior dettaglio, si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.