Oggi giovedì 7 novembre saint Ernest

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 7 novembre

Roma

Consiglio affari giuridici della CEI

Venerdì 8 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 9 novembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario - ore 9.00-11.30

Scuola diaconi

Lunedì 11 - mercoledì 13 novembre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 14 novembre

Seminario - ore 20.00-21.30

Scuola diaconi

Venerdì 15 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di don Bledar Xhuli

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 7 novembre saint Ernest

La Chiesa celebra Beata Eleonora di Portogallo Regina, mercedaria

Regina di Portogallo, la Beata Eleonora, disprezzò le ricchezze terrene e beneficò abbondantemente l’Ordine Mercedario. Ornata della santità della vita, di doni celesti e famosa per i meriti migrò in cielo; il suo corpo fu composto in un sepolcro dignitoso vicino all’altar maggiore nella chiesa del convento di Sant’Antolino in Valladolid (Spagna).

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 17,05.