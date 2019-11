Black Friday, consumatori attratti dallo shopping online e dagli acquisti impulsivi

E' partito il conto alla rovescia del Black Friday 2019. Davanti alle promozioni non si tira indietro nessuno: 9 italiani su 10 prevedono di fare acquisti nel Venerdì Nero, elettronica e moda sono in cima alla lista dei desideri.

Il prossimo sconto su cui puntare gli acquisti è quello del Black Friday, giorno che da tradizione avvia anche la stagione delle spese natalizie, e che quest’anno cadrà il 29 novembre.

Marketplace e siti di e-commerce già lavorano alle offerte. I consumatori italiani hanno ormai fatto propria questa tradizione, si dividono fra pianificatori e acquirenti impulsivi: da una parte c’è chi segue una strategia e pianifica attentamente le spese destinate al Black Friday, dall’altra ,(oltre la metà dei consumatori ) ci sono coloro che faranno acquisti impulsivi, sulla base delle promozioni.

La spesa ipotizzata dai consumatori si aggira Intorno ai 220 euro.

Il Venerdì Nero sarà occasione, per qualcuno, di anticipare le spese e i regali di Natale. Ma anche di cambiare gli elettrodomestici e rinnovare il guardaroba. Elettronica e moda sono infatti in cima alla lista dei desideri , con la metà degli italiani che prevede di fare acquisti in tutte e due le categorie (prodotti elettronici, accessori e abbigliamento).

Se si guarda ai canali di acquisti, è ormai “testa a testa” fra negozi e shopping online, almeno nelle intenzioni di acquisto, con l’e-commerce favorito. Molti faranno i propri acquisti online, molti continueranno ad acquistare nei negozi tradizionali perché preferiscono un contatto umano!