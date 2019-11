Pontey: Investiti 350mila euro per l'acquedotto comunale

“Il Consiglio ha condiviso prioritaria las celta di continuare nel rifacimento dell’intera rete distributiva dell’acquedotto per cui, entro fine anno, approveremo due altri importanti progetti che interesseranno il prossimo anno la zona a monte di frazione Lassolaz e la frazione Clapey; il primo finanziato interamente con fondi propri per circa 100.000 euro ed il secondo, pari a circa 320.000 euro, dei quali 278.000 derivanti da appositi fondi regionali a valere sul bilancio 2020”. Il sindaco di Pontey, Rudy Tillier, commenta a grandi linee i contenuti della variazione di bilancio approvata dall’Assemblea comunale.

La Giunta Comunale di Pontey

Il sindaco ha poi sottolineato che l’Amministrazione intende proseguire nella riqualificazione e nell’abbellimento del marciapiede lungo l’asse centrale del paese. Infatti, grazie ad un finanziamento statale, già durante l’estate, precisa Tillier, “abbiamo rifatto il tratto compreso tra Place Verthuy e l’ingresso della scuola primaria, ora intendiamo continuare fino ad oltrepassare la scuola dell’infanzia, in modo tale da rendere tutto il tratto più sicuro e più facilmente percorribile soprattutto per i bambini piccoli, gli anziani e gli ospiti della micro comunità”.

A tal proposito la Giunta ha precauzionalmente accantonato dei fondi, pari a circa 25.000 euro, in attesa di ottenere il rimborso da parte della Regione, e destinati ai lavori di messa insicurezza della strada intercomunale Pontey - Chambave a seguito dell’evento franoso di metà ottobre i cui lavori di messa in sicurezzasono in fase di completamento.

Il Consiglio comunale ha inoltre preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione consigliare urbanistica, che prevede l’accoglimento di 12 su 17 domande di richiesta di variante non sostanziale al Prgc. Al riguardo Rudy Tillier precisa: “Si tratta di un atto che riassume il lavoro fatto, sotto l’aspetto tecnico, ma anche politico, da rappresentanti di maggioranza e minoranza, a seguito dell’indagine esplorativa presso la cittadinanza”.

Alcune domande non sono state accolte perché riguardano varianti sostanziali al piano, che richiedono, aggiunge il sindaco, “delle tempistiche molte lunghe e dei costi elevati per cui, essendo a fine legislatura, abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità alla nuova amministrazione che si insedierà il prossimo anno di valutare un’eventuale revisione generale del piano regolatore”.