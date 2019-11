Come prevenire le truffe agli anziani; se ne discute a Verres

Uno dei problemi maggiori che riguardano gli anziani è quello della sicurezza: sicurezza in casa e fuori di casa. Molto spesso gli anziani vivono da soli e questo aumenta il loro desiderio di sicurezza. Tra i motivi che minano questa esigenza primaria vi sono le truffe alle quali possono essere soggetti.

Truffe che si evolvono costantemente per la capacità dei malviventi di adeguare le loro modalità di agire. Inoltre, se le truffe tradizionali sono quelle che vanno purtroppo per la maggiore, le nuove forme tecnologiche hanno portato nuove modalità operative.

Per questo motivo le associazioni regionali dei pensionati dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo della Valle d’Aosta, in accordo con il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Dottor Antonio Fosson e con le Forze dell’Ordine della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza hanno organizzato un incontro per sensibilizzare gli anziani contro le truffe.

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 17 SALA “M. BONOMI” - PIAZZA EUROPA 1 VERRES

Interverranno:

Aldo Zappaterra, Presidente Associazione nazionale Anziani e Pensionati Valle d‘Aosta

Aldo Cottino Rappresentante dei pensionati delle organizzazioni confederali,

Pier Antonio Genestrone Rappresentante dei pensionati delle organizzazioni datoriali

Comm. Capo Eleonora Cognigni Dirigente della Squadra mobile della Questura di Aosta

Isp. Sup. Antonio Genito Responsabile della sezione della Polizia Postale di Aosta

Cap. Carmelo Stefano Mossucca Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint-Vincent e Châtillon,

Ten. Col. Francesco Caracciolo Comandante del Comando regionale Guardia di Finanza

Carlo Introvigne Sostituto Procuratore della Regione autonoma Valle d‘Aosta

Alessandro Giovenzi Sindaco di Verrès

Antonio Fosson Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta

Nel corso dell'incontro sarà distribuito un vademecum informativo da tenere a portata di mano per essere costantemente consultato. Non temere rivolgersi alle Forze dell'ordine fatti o atteggiamenti sospetti onde evitare qualche brutta sorpresa.