‘In viaggo’, un numero monografico della rivista dedicato alla Valle d’Aosta

La direttrice di 'In viaggio' Emanuela Rosa-Clot e l'assessore Laurent Viérin, sotto, la copertina della rivista

“La pubblicazione del numero della rivista dedicata alla Valle d’Aosta nel mese di novembre è un elemento favorevole perché cade proprio alla vigilia dell’inizio di una nuova stagione invernale”. Questo il commento dell’assessore al Turismo, Laurent Viérin, alla presentazione del mensile ‘In viaggio’, pubblicato da Cairo editore e diffuso in tutta Italia in 50.000 copie.

“La pubblicazione – ha aggiunto Viérin – coglie tutte le sfaccettature dell’offerta turistica valdostana, dallo sci alla cultura, alla gastronomia, alle bellezze paesaggistiche.” L’Assessore al Turismo ha infine sottolineato come l’offerta della Valle d’Aosta sia sempre più allargata a tutte le stagioni e no finalizzata solo a quelle della vacanza di massa.

Concetto quest’ultimo ripreso dalla direttrice del mensile, Emanuela Rosa-Clot. “La copertina della rivista dedicata alla Valle d’Aosta – ha detto – non riproduce la classica pista d sci ma una suggestiva immagine del Cervino e del lago Blu con l’oro delle foglie ingiallite e la prima neve, proprio per mostrare che la vostra regione non è solo sport invernali.”

Non sono quindi le grandi stazioni sciistiche, alle quali son comunque dedicati ampi spazi, ad essere illustrate sule pagine di ‘In viaggio’, ma anche le località cosiddette ‘minori’, che poi tali non sono. Servizi sono dedicati all’offerta culturale, dal Forte di Bard al Cammino Balteo da poco presentato e rivolto ad un pubblico ampio e curioso.

“Il cambiamento climatico – ha osservato ancora Emanuela Rosa-Clot – porterà la pratica dello sci sopra i duemila metri, per le località più in basso vanno trovate soluzioni diverse che coinvolgano anche le stagioni di mezzo.”