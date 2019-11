Concerto di Natale in tv da Pila per promuovere la Valle d’Aosta

Anastasio, Elodie, Marrakesh, The Kolors, Benji e Fede, Fred De Palma, Boombadash, Irama, Mahamood, Shade, Arisa, Junior Cally, Alberto Urso, Bowland, Martina Attili, Lorenzo Licitra e Rocco Hunt; sei fra questi cantanti parteciperanno all’evento televisivo natalizio organizzato dall’Assessorato regionale del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, che sarà registrato l’8 dicembre all'aperto a Pila con ingresso gratuito e trasmesso dall’emittente in chiaro Tv8 il giorno di Natale nel pomeroggio.

Scorrendo l’elenco dei possibili ospiti si nota che la maggior parte degli interpreti proviene dai talent e, esclusa Arisa, trentasettenne, gli altri hanno tra i 18 ed i 32 anni e sono seguiti da un pubblico giovane e giovanissimo, quello dei talent, appunto. Si tratta di uno spettacolo musicale gratuito a tema natalizio, all’aperto, con inizio indicativamente alle 15 condotto da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Lodovica Comello.

Il format, originale, prevede che sei cantanti italiani giovani, noti al grande pubblico, si alternino sul palco eseguendo tre brani, per un totale di circa quindici minuti ciascuno, comprendenti la hit del momento dell’artista, un suo brano di successo e un brano di Natale.

Il progetto complessivo consta nella realizzazione dello spettacolo, la registrazione integrale del concerto per una durata di circa novanta minuti; la produzione di dieci video interviste ai cantanti, filmate in luoghi rappresentativi dell’offerta turistica e culturale della regione che integreranno la messa in onda del giorno di Natale e che potranno essere impiegati ad uso social e promozionale dalla Regione.

Completano il progetto la pianificazione, nei primi sei mesi dell’anno 2020, di 183 passaggi di spot video promozionali della Valle d’Aosta della durata di 30 secondi ciascuno sulle reti televisive in chiaro del digitale terrestre TV8, Cielo, Sky TG24 e Alpha. TV8 è un canale televisivo italiano privato generalista che si rivolge a un target di giovani e adulti, e risulta, per gli organizzatori dell’iniziativa, essere la rete in chiaro capace di raggiungere, il giorno di Natale, un pubblico maggiormente in linea con il format del concerto e con gli obiettivi di promozione della Valle d’Aosta.

Il costo complessivo dell’operazione supera i 300.000 euro.