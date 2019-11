Nuovo servizio dell'Unité Monte Emilius per riscossione tassa soggiorno

La gestione dell’imposta di soggiorno è uno dei tanti adempimenti a carico delle strutture ricettive. In particolare, gestire l’imposta in questione comporta: informare il turista, riscuotere e versare l’imposta, inviare la dichiarazione periodica e presentare, in qualità di Agente contabile, il conto di gestione entro la scadenza del 30 gennaio.

Per agevolare gli operatori delle strutture ricettive nell'espletamento delle procedure inerenti l’imposta di soggiorno, l’Unité Mont-Emilius, che gestisce a livello associato la riscossione volontaria delle entrate tributarie dei Comuni, ha messo a disposizione un servizio on-line tramite il proprio sito istituzionale. Per illustrare il funzionamento del servizio l’Unité ha organizzato un incontro lo scorso 5 novembre presso la propria sede.

All’incontro hanno partecipato una cinquantina di operatori che hanno potuto approfondire tutti i dubbi sull’applicazione dell’imposta. “Abbiamo istituito il servizio gratuito – ha spiegato Michel Martine, presidente dell’Unité in modo che tutte le procedure burocratiche possano essere in qualche modo più agevolmente superate”.