Il Tar VdA boccia la sospensione delle licenze per le slots

Tutta da rifare, la nuova legge regionale sull'azzardopatia? Fatto sta che non convince i giudici del Tar la tabella delle distanze delle sale slots da scuole, chiese, microcomunità e bancomat (i cosiddetti 'luoghi sensibili' ndr) stabilita dalla nuova legge regionale contro l'azzardopatia. Esprimendo dubbi sul limite di 500 metri in linea d'aria che le sale slot devono rispettare come distanza dai luoghi sensibili, il Tar della Valle d'Aosta ha dunque accolto il ricorso di una delle sette sale slot - sulle otto operanti in Valle d'Aosta - e ha disposto la sospensione della revoca della licenza ordinata dalla Questura, che ha agito sulla base della regionale contro l'azzardopatia e delle conseguenti segnalazioni dei Comuni.

L'udienza per la trattazione nel merito è fissata il 4 febbraio 2020. A presentare ricorso era stata la Led srl di Rovato (Brescia), titolare della sala giochi 'Joy village - Lucky ville' di Quart, che si trova vicino a una sede distaccata dell'Univda. E' assai probabile che le altre aziende locali del gioco ne seguano l'esempio.

Per i giudici "la qualificazione delle Università quali luoghi sensibili non appare del tutto pacifica, in assenza di una espressa e univoca indicazione normativa" come pure "la modifica" dei criteri per calcolare la distanza delle sale giochi dai luoghi sensibili, che deve avvenire in linea d'aria e non più sulla base del percorso pedonale più breve, non appare del tutto ragionevole, soprattutto nel caso, come quello oggetto del presente contenzioso, in cui la conformazione dello stato dei luoghi risulta affatto peculiare rispetto alle finalità di tutela perseguite dalla normativa regionale". Inoltre c'è la "sussistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente, correlata al rischio di chiusura dell'attività svolta, con gravi ripercussioni anche sui livelli occupazionali alla stessa riferibili".