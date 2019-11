Giallo sul rinvio delle dimissioni di Fosson chiesto in aula dalla Lega e Mouv

L'attesa discussione sulla mozione di dimissioni del Presidente Fosson presentata da Lega, due consiglieri del Mouv (non l'ha firmata Stefano Ferrero in procinto di uscire dal gruppo) e Claudio Restano è stata rinviata su richiesta del firmatario leghista Stefano Aggravi.

In apertura della seduta ha chiesto il rinvio in attesa di fatti che dovrebbero accadere i prossimi giorni. Ed è su tali fatti che si è creato il giallo. Forse Aggravi aspetta la decisione sugli esiti della commissione di atteso agli atti per infiltrazioni mafiose al Comune di Aosta e Saint Pierre oppure potrebbe essere informato di possibili inchieste.

Comunque sia le motivazioni per la richiesta di rinvio della discussione da una parte contribuiscono a destabilizzare una situazione politica già precaria e dall'altra potrebbe essere un segnale di debolezza visto la mozione ha solo dieci firme su 18 voti che dovrebbe ottenere per chiede a Fosson di dimettersi.